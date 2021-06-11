Грации из Азербайджана вышли в финал чемпионата Европы по художественной гимнастике

Азербайджанские спортсменки Зохра Агамирова и Арзу Джалилова стали финалистками европейского первенства по художественной гимнастике в Варне.

Агамирова в многоборье, где учитываются три лучших результата из четырех представленных упражнений, набрала 72.700 балла, заняв 12 место. Результат Джалиловой за три упражнения составил 67.350 балла, она заняла 20 позицию, сообщает Trend.

Стоит отметить, что в финале многоборья, который состоится 12 июня, выступят 24 гимнастки. Помимо этого, завтра на чемпионате в квалификации выступит сборная Азербайджана в групповых упражнениях.