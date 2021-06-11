У Северной Осетии будет единая региональная сетевая компания

Со следующего года в Северной Осетии заработает единая региональная сетевая компания – такое решение было принято на заседании правительства республики.

"Врио министра ЖКХ, топлива и энергетики республики Майран Тамаев выступил с предложением о создании единой региональной электросетевой компании, основная цель которой - консолидация электросетевого имущества республики, находящегося на балансе органов местного самоуправления, а также бесхозяйных объектов", - говорится в сообщении на сайте регионального министерства, передает "Это Кавказ".

Врио главы региона Сергей Меняйло уже одобрил это предложение и поручил ускорить работу в данном направлении с тем, чтобы единая региональная компания приступила к работе уже с 1 января 2022 года.

Напомним, сейчас в Северной Осетии работают 12 сетевых компаний, суммарная задолженность которых перед ПАО "Россети Северный Кавказ" составляет 1,4 млрд рублей.