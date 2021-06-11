Жители Краснодара приведут в порядок Всесвятское кладбище

Завтра, 12 июня, в Краснодаре пройдет субботник на Всесвятском кладбище.

"Всесвятское кладбище – это музей истории Екатеринодара-Краснодара под открытым небом", - написали в Instagram Кубанской митрополии. Долгие годы это место находилось в запустении, но недавно был создан Попечительский совет под председательством архимандрита Трифона (Плотникова), который решил регулярно устраивать субботники на кладбище для всех желающих принять в них участие, - передает портал Юга.ру.

Всесвятское кладбище было основано в начале 30-х годов XIX века. На нем похоронены военные, государственные и общественные деятели XIX и первой половины XX века, герои Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, а некоторые могилы являются памятниками истории и архитектуры. С января 1965 года кладбище закрыто для захоронения.