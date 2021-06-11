Песков: Путин не будет обсуждать в Женеве Навального

Президент России Владимир Путин не планирует обсуждать тему Алексея Навального с американским лидером Джо Байденом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Здесь нечего обсуждать об этом человеке. Он в тюрьме, и это не вопрос двусторонних отношений", - приводит слова Пескова "Интерфакс".

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявил, что Байден собирается обсудить тему защиты прав человека во время саммита с Владимиром Путиным. По его словам, речь идет о гражданах США и Алексее Навальном.Россия и США, Владимир Путин, Джо Байден, Дмитрий Песков, Алексей Навальный,