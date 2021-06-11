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Более 150 автобусов проверили на безопасность в Ростове-на-Дону

Более 150 автобусов проверили на безопасность в Ростове-на-Дону

Департамент транспорта Ростова-на-Дону проверил городские автобусы на исправность и безопасность, сообщает мэрия города. 

Отмечается, что проверено более 150 автобусов. В восьми из них не работали, или вовсе отсутствовали электронное табло и автоинформаторы, в 15 — не функционировал кондиционер, и еще в пяти —поломаны подъемники, пандуса и аппарель.

В результате рейдов составлено 15 административных протоколов.

"За допущенные нарушения в отношении перевозчиков применены меры гражданско-правовой ответственности", — сказано в сообщении.

Стоит добавить, что проверки проводились на Главном автовокзале, на площади Карла Маркса, Центральном Рыноке и проспекте Сельмаш.

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