В Ростове-на-Дону арестовали сына экс-спикера парламента Шихсаидова

Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал обвиняемого в избиении депутата Данияла Шихсаидова, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Сына бывшего председателя Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова Данияла сегодня Ленинский суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца по делу об избиении человека с нанесением ему средних телесных повреждений", - заявил собеседник агентства.

Отмечается, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении депутата Дагестана Данияла Шихсаидова рассмотрено в 15:00 по московскому времени в Ленинском районном суде.

Он подозревается в совершении преступлений по пункту "г" части 2 статьи 112 УК РФ.

Напомним, что Шихсаидова-младшего задержали сотрудники правоохранительных органов после избиения депутата Народного Собрания Дагестана в Махачкале.