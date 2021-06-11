Мишустин утвердил нового замглавы Минпросвещения
Глава правительства России Михаил Мишустин назначил Анастасию Зырянову новым заместителем министра просвещения. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правовой информации.
"Назначить Зырянову Анастасию Владимировну заместителем министра просвещения Российской Федерации", - говорится в заявлении.
Зырянова окончила Пермский государственный технический университет. С 2019 года работала в должности директора подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования, до этого занимала пост замдиректора направления "Социальные проекты" в АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов".
Вестник Кавказа
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