Аэропорт Махачкалы оборудуют телескопическими трапами

В Международном аэропорту Махачкалы начали устанавливать первый телескопический трап для высадки и посадки пассажиров из самолета.

Раньше пассажиров на борт воздушного судна отвозили аэродромные автобусы, но это занимало много времени и значительно уменьшало пропускную способность воздушной гавани – она составляла 60 пассажиров в час, - пишет "Это Кавказ" со ссылкой на "Дагестанскую правду".

Всего дагестанские авиаторы установят два телетрапа, которые будут обслуживать все рейсы из расписания аэропорта, при этом пропускная способность аэропорта при посадке и высадке вырастет до 150 человек в час, - отмечает издание.