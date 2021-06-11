Экс-главы газовых компаний Ставрополья предстанут перед судом

В Ставропольском крае бывших руководителей газовых компаний будут судить, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Перед судом предстанут бывший заместитель директора ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" и экс-глава АО "Минераловодская газовая компания".

«Одного обвиняют в коммерческом подкупе, другого – в посредничестве при совершении преступления», - сказано в сообщении.

Следствием было установлено, что один из обвиняемых отвечал за оперативный учет газораспределения в компании "Газпром межрегионгаз Ставрополь". Осенью прошлого года его дважды подкупили.

Также стало известно, что второй подозреваемый получил более двух млн рублей от организации за выгодное решение о порядке начислений за потребленный газ и за быстрое оформление бумаг для газификации.

Следком возбудил уголовное дело по материалам краевого управления ФСБ.