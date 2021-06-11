В Симферополе задержали автора фиктивного сайта по продаже авиабилетов

Крымские правоохранители задержали 29-летнего жителя Симферополя, которого подозревают в мошенничестве, - передает пресс-служба МВД по республике.

В правоохранительные органы обратилась 35-летняя жительница Симферополя, которая поведала, что на одном из сайтов в интернете заказала авиабилеты со скидкой и перечислила на указанный банковский счет более 30 тыс рублей, но билетов так и не дождалась, а также ей не вернули и деньги, - передает "АиФ-Крым".

Подозреваемый признался, что деньги он присвоил посредством созданного им фиктивного сайта, он потратил средства на собственные нужды.

По факту преступления возбуждено уголовное дело, его фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы, - добавили в МВД региона.