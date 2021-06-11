Власти Сочи продолжат практику сноса незаконных строений

Власти Сочи и в дальнейшем продолжат сносить незаконные строения, возведенные в черте города-курорта, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На Кубани установили единый порядок действий муниципалитетов, разработав механизм по борьбе с самостроями, в результате чего с 2015 года в регионе на треть сократили число незаконных строений, - передает "АиФ-Юг".

Взаимодействие судебных приставов с краевыми и городскими органами власти дает результат. Количество самостроев в Сочи снижается. Эта работа по очистке города от хаоса, незаконных строений будет продолжена в строгом соответствии с законом, – сказал на встрече в Сочи с губернатором края Вениамином Кондратьевым директор Федеральной службы судебных приставов России Дмитрий Аристов.

Напомним, в судах города сейчас находятся на рассмотрении 536 исков о сносе самовольно возведенных зданий.