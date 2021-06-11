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На Кубани уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной

Фото Росгвардии
Фото Росгвардии

На Кубани снова гремели взрывы – специалисты Росгвардии уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.  

Сотрудники ОМОН ликвидировали 11 боеприпасов периода войны, которые были обнаружены в Динском, Крымском и Абинском районах. Так, житель Абинского района, собирая грибы, нашел в леву предмет, схожий с боеприпасом и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что это ручная граната РГД-33, - передает "АиФ-Юг". 

Еще одна граната Ф-1 была найдена при проведении сельскохозяйственных работ в питомнике плодовых деревьев в Крымском районе, а в станице Нововеличковской при проведении земельных работ обнаружили девять артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Все боеприпасы специалисты Росгвардии уничтожили на специальном полигоне.

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Вестник Кавказа

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