На Кубани уничтожили боеприпасы времен Великой Отечественной

На Кубани снова гремели взрывы – специалисты Росгвардии уничтожали боеприпасы времен Великой Отечественной войны, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Сотрудники ОМОН ликвидировали 11 боеприпасов периода войны, которые были обнаружены в Динском, Крымском и Абинском районах. Так, житель Абинского района, собирая грибы, нашел в леву предмет, схожий с боеприпасом и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место взрывотехники Росгвардии установили, что это ручная граната РГД-33, - передает "АиФ-Юг".

Еще одна граната Ф-1 была найдена при проведении сельскохозяйственных работ в питомнике плодовых деревьев в Крымском районе, а в станице Нововеличковской при проведении земельных работ обнаружили девять артиллерийских снарядов калибра 122 мм.

Все боеприпасы специалисты Росгвардии уничтожили на специальном полигоне.