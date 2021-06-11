Крупный пожар вспыхнул в Ереване
В ереванском районе Ваагни разгорелся крупный пожар, сообщает пресс-служба МЧС Армении.
Сообщение о возгорании возле ресторанного комплекса поступило в Национальный центр кризисного управления в 20:58 по местному времени.
На место возгорания выехали два отряда спасателей и оперативные группы ведомства.
В настоящее время на месте работают семь пожарно-спасательных бригад.
Отмечается, что горят продуктовый магазин, находящийся поблизости комбикорм, а также четыре припаркованных неподалеку автомобиля.
Вестник Кавказа
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