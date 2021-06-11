Сергей Густов: газ дойдет новороссийских здравниц

У "Газпром межрегионгаза" в ближайших планах – газификация пригорода Новороссийска, - рассказал сегодня в Санкт-Петербурге генеральный директор ООО Сергей Густов.

Говоря о развитии газоснабжения и газификации Краснодарского края, Густов прокомментировал и газификацию Черноморского побережья, в частности - Новороссийска, отметив, что после завершения строительства 9,3 км распределительного газопровода в пригороде Новороссийска возможность подключения к сетевому газу получили два населенных пункта рядом с городом - село Федотовка и Широкая Балка.

"За пять лет в районе Новороссийска пройдет газификация 723 домовладений. В зоне Новороссийска, Туапсе и Геленджика сняли технологические ограничения в газораспределительной системе, и возможность перейти на природный газ уже в этом году также получили многочисленные пансионаты, дома отдыха, санатории и детские центры отдыха", - отметил гендиректор "Газпром межрегионгаза", добавив, что 24 июня газ придет в ВДЦ "Орленок".

Напомним, в ближайшие пять лет ООО "Газпром межрегионгаз" планирует выделить на газификацию Краснодарского края почти 4,2 млрд рублей.