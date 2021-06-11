Вакцину "ЭпиВакКорона" признали халяльной

Международный центр стандартизации и сертификации "Халяль" при Совете муфтиев России выдал "халяль"-сертификат вакцине от коронавируса "ЭпиВакКорона", разработанной научным центром "Вектор".

"Для изучения соответствия вакцины стандарту "Халяль" производитель предоставил всю необходимую информацию о компонентах вакцины и технологии ее производства. На основании представленных документов специалистами МЦСиС "Халяль" принято заключение о соответствии вакцины "ЭпиВакКорона" стандарту "Халяль" Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации, передает "Интерфакс".

В документе отмечается, что входящие в состав вакцины "бактерии относятся к категории микроорганизмов и не являются запретными", а в процессе культивирования клеток E. Coli используется питательная среда, содержащая растительно-дрожжевые пептоны, минеральные соли и другие компоненты, не являющиеся запретными. Ферменты и гормоны при ее производстве не используются, - уточнятся в сообщении.