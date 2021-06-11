Власти Казахстана планируют расширить перечень социально важных продуктов

В Казахстане необходимо расширить перечень социально важных продовольственных товаров, - предложил сенатор Ахылбек Куришбаев.

"В России в перечень социально важных продовольственных товаров включены 24 вида продуктов, в Беларуси - 28, а в Казахстане - всего 19. В этом перечне нет некоторых видов мяса, овощей, а также круп, а фрукты и детское питание вовсе не вошли перечень. Мы считаем, что это неправильно", - отметил сенатор во время правительственного часа, передает "АиФ-Казахстан".

Предложение депутата поддержал министр сельского хозяйства страны Сапархан Омаров, отметив, что вопрос расширения перечня социально важных продовольственных товаров необходимо рассмотреть более детально.

"Сейчас в министерстве мы проводим мониторинг по 29 видам продуктов и контролируем их с точки зрения цен. В России в перечне нет овощей, а у нас овощи присутствуют. Я поддерживаю ваши предложения по этому вопросу и полагаю, что мы должны рассмотреть вопрос по расширению продовольственной корзины, куда входят социально важные продукты", - отметил министр.