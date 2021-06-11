В Грузии забросали бумагами депутатов парламента

Гражданские активисты на несколько минут прервали заседание парламента Грузии, забросав депутатов бумажками с надписью "Что происходит в пансионе Ниноцминда".

Активисты пытались обратить внимание на ситуацию в пансионате, где несколько дней выясняется вопрос о жестоком обращении с детьми.

"Каждое заседание должно быть посвящено тому, что происходит в пансионе Ниноцминда. Дети до сих пор заперты там, а вы сидите без дела", — приводит слова одного из участников акции "Спутник-Грузия".

Отмечается, что нарушителей вывела охрана, а депутатам пришлось подождать пока уберут бумажки с их столов.