Останкинскую башню откроют для посетителей 21 июня

Останкинская телебашня откроет смотровые площадки 21 июня, сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

"В день открытия вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Время проведения шоу: c 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами", - говорится в сообщении.

Напомним, что телебашня была закрыта для посетителей в марте 2020 года из-за коронавирусной пандемии.