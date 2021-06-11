Главная » Новости

Останкинскую башню откроют для посетителей 21 июня

Останкинскую башню откроют для посетителей 21 июня

Останкинская телебашня откроет смотровые площадки 21 июня, сообщает пресс-служба Российской телевизионной радиовещательной сети.

"В день открытия вся конструкция башни станет объектом свето-динамического представления, которое можно будет наблюдать из разных точек Москвы. Время проведения шоу: c 21:00 до 23:00 с небольшими перерывами", - говорится в сообщении.

Напомним, что телебашня была закрыта для посетителей в марте 2020 года из-за коронавирусной пандемии.

1660 просмотров








Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!