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Террорист Мелконян боролся не столько за Армению, сколько против СССР

12 июня наша страна отмечает свой главный праздник -  День России. В столь значительный день в Москве должен пройти вечер памяти так называемого национального героя Армении, а по сути - международного террориста Монте Мелконяна. В начале 80-х годов он принял активное участие в возрождении в Ливане террористической организации АСАЛА - Армянской секретной армией освобождения Армении. Мелконян становится одним из главных идеологов этой организации. Все провозглашенные цели Мелконян призывает достичь, естественно, не политическим путём, а с помощью террора, сеющего кровь и гибель людей. АСАЛА была включена в список террористических организаций Госдепартаментом США. Немало жертв на совести Мелконяна и в Карабахе, куда он приехал воевать в начале 90-х годов. Здесь же и закончил свой жизненный путь 12 июня 1993 года.

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Вестник Кавказа

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