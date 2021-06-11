В Алматы в результате ДТП пострадали четыре человека

Массовая автоавария произошла на пересечении улиц Тимирязева - Шашкина в Алматы.

По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Solaris двигался по Тимирязева в западном направлении.

Между улицами Маркова и Шашкина водитель сбил пешехода, после чего он пытался скрыться с места происшествия. Водитель выехал на запрещающий сигнал светофора и на полном ходу влетел в машину Toyota RAV4, которую от сильного удара развернуло на встречную полосу. Автомобиль врезался в Lexus RX300, Mitsubishi Lancer и Chevrolet Cruze, сообщает "Спутник-Казахстан".

Hyundai Solaris продолжил движение и столкнулся с автобусом №30.

В результате аварии были госпитализированы четыре человека: девушка, которую сбили, а также трое водителей.

Отмечается, что на месте ДТП работают полицейские для более детального выяснения всех обстоятельств.