Аслан Бжания поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России, - сообщила пресс-служба абхазского лидера.

"Уважаемый Владимир Владимирович! От имени народа Республики Абхазия и от себя лично поздравляю Вас с Днем России. Этот знаменательный день символизирует начало новой эры в многовековой истории Российского государства, его мощь и величие, заложенные на основе вдохновенного и созидательного труда многих поколений россиян, любви и преданности Отечеству", - говорится в телеграмме Бжании, передает ТАСС.

Современная Россия "активно развивается, ее важнейшие внешнеполитические инициативы и позиции сохраняют за ней статус мировой державы. Союзничество и стратегическое партнерство Республики Абхазия и Российской Федерации имеет для нас жизненно важное значение, и мы намерены неукоснительно следовать всеобъемлющим двусторонним соглашениям", - отметил президент Абхазии, пожелав российскому лидеру "доброго здоровья, успехов в служении Отечеству, а народам Российской Федерации - мира и процветания", - говорится в поздравлении.