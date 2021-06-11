Армения в очередной раз обстреляла Кельбаджарский район Азербайджана

В пятницу, 11 июня, с 17:00 до 17:30 позиции азербайджанских военных, дислоцированные в направлении села Ашагы Айрым Кельбаджарского района, были обстреляны с позиций вооруженных сил Армении на территории Варденисского района, сообщается на официальном сайте Минобороны Азербайджана.

Отмечается, что погибших и раненых среди личного состава армии Азербайджана нет.

Напомним, что ранее также сообщалось об обстреле позиций азербайджанских военных в Кельбаджарском направлении.