Стартует ЕВРО-2020: главное о первом "пандемийном" турнире

До начала чемпионата Европы по футболу 2020 года остались считанные часы. ЕВРО стартует в Риме матчем сборных Турции и Италии. Встреча начнется в 22:00 (мск).

Впервые в истории чемпионата Европы финальный турнир пройдет по всему континенту. Матчи ЕВРО-2020 примут 11 городов: Рим (Италия), Баку (Азербайджан), Копенгаген (Дания), Санкт-Петербург (Россия), Амстердам (Нидерланды), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия), Мюнхен (Германия), Севилья (Испания), Лондон (Англия) и Глазго (Шотландия).

Турнир, изначально запланированный на 2020 год, был отложен из-за пандемии коронавируса COVID-19. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приурочил ЕВРО-2020 к 60-летию первого континентального первенства, и распределил матчи по 12 городам Европы, однако из-за ограничений по COVID-19 организация отдала матчи Бильбао Севилье, а матчи Дублина - Санкт-Петербургу и Лондону.

Нынешний чемпионат Европы станет вторым, в котором принимают участие 24 сборные (до 2016 года она состояла из 16 сборных). Они разделены на шесть групп:

Группа A - Италия, Швейцария, Турция, Уэльс

Группа B - Бельгия, Дания, Финляндия, Россия

Группа C - Австрия, Нидерланды, Северная Македония, Украина

Группа D - Хорватия, Чехия, Англия, Шотландия

Группа E - Польша, Словакия, Испания, Швеция

Группа F - Франция, Германия, Венгрия, Португалия

В 1/8 финала выходят по две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие сборные из числа тех, что заняли третьи места в своих группах. Наибольшее количество матчей (восемь) примет Лондон, в котором состоятся полуфиналы и финал. На одну игру меньше увидят зрители в Санкт-Петербурге. Групповая стадия ЕВРО-2020 пройдет 11-23 июня, плей-офф стартует 26 июня.

"Группой смерти" в этот раз называют группу F, в которую попали Германия, Франция, Португалия (действующие чемпионы Европы) и Венгрия. Россия сыграет в группе B вместе с Бельгией, Данией и Финляндией.

По мнению британской букмекерской конторы William Hill, главным фаворитом чемпионата Европы является сборная Франции. коэффициент на победу которой составляет 5,50. Дальше идут сборные Англии (6,00) и Бельгии (7,00). В ТОП-10 также вошли Испания (9,00), Португалия (9,00), Германия (9,00), Италия (9,00), Нидерланды (15,00), Дания (29,00) и Хорватия (34,00).

Согласно новым правилам УЕФА, в том случае, если коронавирусом заразится один из игроков, на карантин не придется садиться всей команде, как это было летом 2020 года во время возобновления национальных чемпионатов. По протоколам изолироваться придется только заразившимся, а остальные будут тщательно тестироваться. В организации отметили, что остальных членов команды снова проверят на инфекцию, а потом допустят к играм. Такой же принцип будет применяться для судей и официальных лиц матча.

В расписании ЕВРО также заложена возможность отложить игры на 48 часов, если в команде меньше 13 здоровых игроков, и даже вызвать дополнительных футболистов, но только если помещенные в карантин игроки "окончательно отозваны" из команды. Однако, если команда не может выйти на игру в течение этих 48 часов, ей будет засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

Спрос на билеты на матчи Евро-2020 побил все рекорды зрительского ажиотажа во время спортивных соревнований за последние несколько десятилетий. На два миллиона официальных билетов было подано более 19 млн заявок. Организация также предоставила болельщикам два окна для сдачи официальных билетов с возвратом полной стоимости - в декабре 2020 года и в апреле 2021 года. Это было сделано с учетом того, что пандемия могла вмешаться в планы многих людей.

Помимо этого, УЕФА постановил, что на матчах группового этапа Евро-2020 вместимость стадионов должна быть не менее 50 тыс зрителей, на четвертьфиналах - не менее 60 тыс, и 70 тыс - для финального матча. При этом их заполненность остается на усмотрение страны-организатора. К примеру, футбольные власти Англии обещают заполнить Уэмбли на 25%, а возможно и больше по мере снятия общенациональных ограничений.