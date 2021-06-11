Монголия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник Лайт"
Монголия зарегистрировала российскую однокомпонентную антикоронавирусную вакцину "Спутник Лайт", - говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).
"РФПИ объявляет о регистрации российской однокомпонентной вакцины против коронавируса "Спутник Лайт" министерством здравоохранения Монголии", - отмечается в сообщении фонда, передает ТАСС.
Ранее в феврале текущего года Минздрав Монголии также зарегистрировал двухкомпонентную вакцину "Спутник V", - напомнили в РФПИ.
Вестник Кавказа
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