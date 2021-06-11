Роспотребнадзор снова перенес на год фестиваль "Нашествие"

Роспотребнадзор Московской области потребовал на год перенести рок-фестиваль "Нашествие", который должен был пройти в июле-августе в подмосковном Серпухове, - сообщили организаторы на официальном сайте фестиваля.

Такое решение ведомство вынесло из-за динамики роста заболеваемости коронавирусом, - сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Мы будем ждать гостей "Нашествия" в следующем году, потому что очень хотим провести у себя этот уникальный фестиваль!" – добавила вице-губернатор, цитирует ее РИА Новости.

Новые даты мероприятия - 29-31 июля 2022 года, место проведения прежнее - Серпухов.

Напомним, крупнейший всероссийский фестиваль под открытым небом проводится радиостанцией "Наше радио" с 1999 года, с 2004 года он проводился в Тверской области, однако в прошлом году мероприятие не состоялось, его перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции, а в нынешнем году "Нашествие" "переехало" в Серпухов.