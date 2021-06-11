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Несколько школ и детсадов "заминировали" на Ставрополье

Несколько школ и детсадов &quot;заминировали&quot; на Ставрополье

В ставропольском крае проверяют детские сады и школы, куда поступили анонимные сигналы о минировании. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник из экстренных служб.

"Сегодня в девять детских садов Ставрополя, а также в несколько школ в Шпаковском округе поступили анонимные сообщения о минировании этих учреждений", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время вся информация проверяется. "Ряд объектов проверен, угрозы не подтвердилось. Идет дальнейшая проверка", - добавил источник.

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Вестник Кавказа

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