Несколько школ и детсадов "заминировали" на Ставрополье

В ставропольском крае проверяют детские сады и школы, куда поступили анонимные сигналы о минировании. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник из экстренных служб.

"Сегодня в девять детских садов Ставрополя, а также в несколько школ в Шпаковском округе поступили анонимные сообщения о минировании этих учреждений", - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время вся информация проверяется. "Ряд объектов проверен, угрозы не подтвердилось. Идет дальнейшая проверка", - добавил источник.