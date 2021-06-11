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В аэропорту Махачкалы не нашли взрывное устройство

В аэропорту Махачкалы не нашли взрывное устройство

Дагестанские правоохранители не обнаружили взрывное устройство в здании аэропорта Махачкалы, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Сообщение о том, что в здании аэропорта заложена бомба, оказалось ложным. Правоохранители не нашли ничего опасного. Аэропорт продолжил свою работу в штатном режиме, все на своих местах", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Напомним, ранее сегодня аэропорт Махачкалы был эвакуирован после поступления сообщения о минировании.

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Вестник Кавказа

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