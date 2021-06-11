Московские власти в предстоящие выходные усилят проверки масочного режима

В предстоящие длинные праздничные выходные столичные власти усилят проверки соблюдения антикоронавирусных мер в Москве, - сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

"У нас указом мэра введены достаточно серьезные требования и ограничения по работе предприятий как потребительского рынка, так и концертных залов, театров с точки зрения ограничения по количеству посетителей, социального дистанцирования и ношения масок. Предстоит три дня выходных, и количество проверок в Москве будет увеличено", - рассказал Немерюк, передает ТАСС.

За последние сутки в Москве было проведено более 2 тыс. проверок в результате выявлено достаточно большое количество нарушений антиковидных мер, - добавил чиновник.