ДТП под Воронежем стало фатальным для двух пассажиров микроавтобуса

Сегодня вечером на трассе в Воронежской области столкнулись пассажирский микроавтобус и грузовик, есть жертвы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в Каширском районе области на 5 км автодороги "Воронеж-Нововоронеж-Луганск"в районе 16:20. Микроавтобус Citroen, ехавший в сторону Нововоронежа, столкнулся с грузовиком MAN. В результате ДТП, по предварительным данным, погибло два человека и шестеро пострадали, - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".