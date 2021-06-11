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В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19

В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируют усиливать противокоронавирусные меры, но будут проводить проверки по соблюдению установленных.

"Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", - сказал Собянин телеканалу "Россия 1".

Ранее он заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве.

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Вестник Кавказа

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