В Москве усилят контроль за соблюдением мер по COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве не планируют усиливать противокоронавирусные меры, но будут проводить проверки по соблюдению установленных.

"Безусловно, я уже дал такие указания своим службам, будут контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора. Мы не усилим эти требования, но те, которые были установлены, их надо выполнять", - сказал Собянин телеканалу "Россия 1".

Ранее он заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве.