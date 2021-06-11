Синоптики пообещали казахстанцам похолодание на выходные

Теплые и сухие воздушные массы удерживали жаркую погоду без осадков в южных регионах Казахстана, но холодный скандинавский антициклон, уже вызвавший понижение температуры воздуха в северной части страны, не обделит вниманием и ее южные области, - говорится в прогнозе "Казгидромета".

"На юге ожидается лишь небольшое понижение, а на юго-востоке столбики термометров опустятся ночью до 5-13, а днем до 20-28 тепла. Местами по стране пройдут дожди с грозами, а 12-13 июня в горных районах юга, юго-востока и востока - сильные дожди, в отдельных районах ожидаются шквал, выпадение града", - говорится в сообщении, передает "АиФ-Казахстан".