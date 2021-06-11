Собянин сообщил об ухудшении ситуации с COVID-19 в Москве

Тяжесть коронавирусной инфекции ухудшается, много жителей Москвы находятся на ИВЛ в реанимации. Об этом заявил глава города Сергей Собянин.

"Мы видим, что тяжесть заболевания как минимум не улучшается, наоборот, ухудшается, у нас достаточно много москвичей лежит в реанимации на ИВЛ. Опасность реальная, она высокая, большая", - сказал Собянин телеканалу "Россия 1".

Мэр отметил, что весенний пик сдвинулся на летнее время, и уровень заболеваемости достаточно высок.

"Думали, что весенний пик пандемии придется на апрель-май, как в прошлом году, на самом деле он сдвинулся на июнь-июль месяц, и этот пик достаточно высок", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 1".