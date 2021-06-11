Кот из Санкт-Петербурга предсказал победу Италии в первом матче Евро-2020
Эрмитажный кот-оракул Ахилл напророчил победу сборной Италии над Турцией в матче открытия Евро-2020. Первое предсказание состоялось в местном пресс-центре футбольного турнира.
"Исход матча предсказан, видимо, итальянцы победят с разгромным счетом", - сказал ведущий церемонии.
По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами Турции и Италии, Ахилл сделал выбор в пользу одной из них, сообщает ТАСС
Ранее хозяйка питомца, врач эрмитажных котов Анна Кондратьева сообщала, что Ахилл будет предсказывать результаты только тех матчей, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
Стоит отметить, что 12 июня коту предстоит сделать выбор между сборной России и сборной Бельгии.
Вестник Кавказа
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