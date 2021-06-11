Крыму хватает собственных водных ресурсов - РАН

При грамотном управлении Крыму вполне хватает собственных водных ресурсов для решения бытовых и сельскохозяйственных нужд, - заявил президент РАН Александр Сергеев.

"Правильный менеджмент даже того, что есть, с тем количеством осадков, которые есть, вполне достаточно для того, чтобы поддерживать и бытовые вопросы, и сельскохозяйственные. Это научная такая задача", - рассказал Сергеев, передает РИА Новости.

Сергеев оценил общие запасы подземной пресной воды в Крыму как очень большие, выразив мнение, что часть ее скопилась под землей в результате длительной работы Северо-Крымского канала.

Северо-Крымский канал поставлял много воды, чуть ли не до кубокилометра в год, до потребителей доходило существенно меньше, и часть ее заведомо где-то копилась", - заверил президент РАН.