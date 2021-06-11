"Соседи". Михаил Ходарёнок: "Вечер памяти Монте Мелконяна в Москве - это как лить масло на раскалённую сковородку"

12 июня отмечается День России – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Именно в этот день в Москве уже не в первый раз должен пройти вечер памяти известного своей дерзостью и безжалостностью международного террориста Монте Мелконяна, которого в Армении считают национальным героем. В рамках информационно-аналитической программы "Соседи" телерадиоведущий Гия Саралидзе и военный эксперт Михаил Ходарёнок поговорили о том, насколько уместно проводить подобные мероприятия и к чему это может привести.