Кадыров отказался от боя с Нурмагомедовым

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира в Instagram ЧГТРК "Грозный" заявил о том, что не готов провести личный поединок с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

"С Хабибом в октагон? Нет. Хабиб же чемпион. У нас разные весовые категории. Он сейчас бизнесом занимается, завершил карьеру. А я занимаюсь хозяйственными делами", - сказал он, отметив, что на ковре и в клетке должны состязаться спортсмены.