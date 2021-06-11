ВЦИОМ: большинство россиян знает, какой праздник отмечается 12 июня

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 73% россиян знают, что 12 июня это День России.

Аналитики сообщают, что с годами число россиян, знающих про этот праздник увеличивается. Если в 2015 году о Дне России знали 64% опрошенных, то в 2021 году - 73%.

Чаще всего День России путают с Днем Конституции, Днем народного единства и днем Российского флага.

В преддверии праздника жители России назвали главные гордости страны: армия и флот - 24%, люди и русский дух - 9%, внешняя политика - 9%, президент и его политика - 6%.