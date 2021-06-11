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Эрдоган: российские инспекторы посетят Анталью

Эрдоган: российские инспекторы посетят Анталью

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал посещение делегацией российских инспекторов Антальи, где будет обсуждаться возобновление авиасообщения.

"Что касается туризма, то наши министры налаживают контакты с британскими. Из России в Анталью приедет российская делегация, чтобы провести переговоры", - сказал турецкий лидер в ходе выступления в Стамбуле.

Напомним, что Россия в связи с эпидемиологической обстановкой приостановила авиасообщение с Турцией до 21 июня.

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Вестник Кавказа

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