В ЦБ заверили: кратное повышение цен на некоторые товары – временная мера

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что кратное повышение цен на ряд товаров, например стройматериалы, носит временный характер.

"Почти кратное изменение цен на ряд товаров, на наш взгляд, носит временный характер. В частности, на стройматериалы. В показателях месячной инфляции за май - это очень высокий показатель", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.