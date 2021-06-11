В ЦБ заверили: кратное повышение цен на некоторые товары – временная мера
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что кратное повышение цен на ряд товаров, например стройматериалы, носит временный характер.
"Почти кратное изменение цен на ряд товаров, на наш взгляд, носит временный характер. В частности, на стройматериалы. В показателях месячной инфляции за май - это очень высокий показатель", - сказала глава регулятора в ходе пресс-конференции.
Вестник Кавказа
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