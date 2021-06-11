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Узбекистанцы, прилетающие из Турции, не будет проходить карантин

Узбекистанцы, прилетающие из Турции, не будет проходить карантин

Власти Узбекистана, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Турции, отменили обязательный карантин для граждан, прилетающих из этой страны.

Карантин отменен также для постоянно проживающих в Турции граждан Узбекистана и лиц без гражданства, находящихся в Турции в течение последних 14 дней и въезжающих в Узбекистан через эту страну.

Напомним, с начала июня Казахстан открыл полеты в Турцию, в том числе восстановлено чартерное авиасообщение.

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