Китайцам разрешили иметь троих детей. Что дальше?

В Китае объявлена "политика трех детей" – так политики пытаются устранить долгосрочные демографические диспропорции в стране. Объявление о новой политике было сделано 31 мая после заседания Политбюро Коммунистической партии Китая под председательством Си Цзиньпина. Как отмечает China Briefing, ослабление в вопросе планирования семьи произошло всего через несколько недель после того, как Китай объявил результаты своей последней переписи населения, которая прогнозирует быстрое старение общества и сокращение населения трудоспособного возраста.

Новая политика в отношении трех детей будет иметь долгосрочные последствия для демографии и макроэкономики страны. Партия также объявила о мерах поддержки, направленных на сокращение расходов на образование и жилье, с целью облегчения финансового бремени на воспитание детей.

В чем заключаются обновленные правила планирования семьи в Китае

Существующие ранее исключения и поблажки остаются в силе, как, например, отсутствие ограничений на рождаемость для некоторых групп этнических меньшинств. Как и прежде, супружеским парам, имеющим больше детей, чем разрешено, грозят большие штрафы, а также неофициальные санкции, такие как потеря работы, особенно для тех, кто работает в государственном секторе.

Чтобы снизить расходы на воспитание детей, политики также заявили, что они будут работать над вопросами, связанными с расходами на жилье и образование, а также введут поблажки в отношении отпусков в связи с беременностью и родами. Правительство не взяло на себя конкретных обязательств по этим вопросам, но заявило, что оно "защитит законные права и интересы женщин в сфере занятости".

Китайским парам разрешено иметь до двух детей с 2016 года, в то время как родители из неполных семей могут иметь двоих детей с 2013 года. Эти изменения в политике положили конец спорной "политике одного ребенка", которая ограничивала рождаемость с 1980 года.

Китайское правительство первоначально ввело политику одного ребенка под руководством Дэн Сяопина, когда население обеднело и быстро росло, а общество претерпело политические и экономические преобразования.

Почему правительство изменило правила

Последняя перепись населения Китая подтвердила демографическую диспропорцию, которая может представлять серьезную угрозу устойчивости экономики страны, что побудило партийных лидеров принять меры. Согласно переписи, в 2020 году родилось 12 миллионов детей, что стало самым низким показателем со времен голода 1960-х годов. В 2020 году коэффициент фертильности составлял 1,3 ребенка на женщину, что намного ниже среднестатистического мирового уровня, составляющего 2,1. Это соответствует показателям рождаемости в Японии и Италии, где проживают одни из старейших групп населения в мире.

В отличие от развитых стран с низким уровнем рождаемости, Китай остается развивающейся экономикой со средним уровнем дохода и ограниченным социальным обеспечением. Кроме того, Китай не принимает значительного количества иммигрантов, что придает дополнительную важность внутренней фертильности для поддержания численности рабочей силы страны. К 2050 году демографы прогнозируют, что люди старше 60 лет могут составить одну треть от общей численности населения страны.

Сокращение численности населения трудоспособного возраста и увеличение численности пенсионеров будет препятствовать экономическому росту Китая и затруднит работу социальных служб. В 2019 году Китайская академия социальных наук выпустила отчет, в котором прогнозируется, что городские пенсионные фонды могут иссякнуть к 2035 году в основном из-за демографических проблем. Политика одного ребенка также привела к выборочным абортам по половому признаку, что со временем привело к формированию полового дисбаланса. В 2020 году в Китае было 723,34 миллионов мужчин по сравнению с 688,44 миллионами женщин.

Альберто Ветторетти, управляющий партнер Dezan Shira & Associates, заявил, что необходимо ввести более строгие меры поддержки, чтобы ослабление ограничений на рождаемость было эффективным. "Чтобы побудить пары рожать больше детей, должно быть гораздо больше стимулов, - сказал Ветторетти. - Предлагаемые в настоящее время пособия просто недостаточно привлекательны."

Последствия для экономического развития

Сокращение трудовых ресурсов Китая может подорвать потенциал экономического роста страны, особенно в таких трудоемких секторах, как производство. По словам Ветторетти, "фабрики и так испытывают нехватку рабочей силы, а многие процессы невозможно полностью автоматизировать". Инновации и внедрение автоматизации могут повысить производительность труда одного работника и компенсировать некоторые последствия сокращения численности персонала. При этом Ветторетти отметил, что демографические проблемы также могут препятствовать технологическим стремлениям Китая. "Уменьшение численности населения, особенно молодого, может вызвать снижение интереса к работе в области технологических инноваций и кадровый голод - а именно эти сферы подтолкнули Китай к лидирующей технологической роли, которую он стремится достичь в течение следующего десятилетия, - сказал Ветторетти. - "Поскольку технологии играют такую важную роль в формировании будущего, для достижения этих целей необходим технически подкованный, динамичный и молодой кадровый резерв".

Ветторетти отметил, что демографические показатели Китая указывают на необходимость повышения инвестиций в здравоохранение. "Все это также повлияет на развитие сельских районов, которым необходимо найти новую движущую рабочую силу для дальнейшего роста и процветания", - заключил эксперт.