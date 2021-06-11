Набиуллина: ЦБ не исключает перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике

Банк России не исключает перехода к умеренно жесткой денежно-кредитной политике, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, отметив, что "все будет зависеть от ситуации в экономике". Об этом сообщила глава Банка России

"Мы не исключаем перехода к умеренно жесткой политике, мы и раньше не исключали. Но вероятность, на наш взгляд, сейчас возросла, хотя это не является неизбежным", - отметила она в ходе пресс-конференции.

"Все будет зависеть от того, какая будет динамика экономики, инфляции и инфляционных ожиданий", - пояснила Набиуллина, передает ТАСС.