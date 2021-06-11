Суд обязал Пашиняна извиниться перед семьей экс-министра финансов

Апелляционный суд Армении отклонил жалобу представителя и.о. премьера Никола Пашиняна. Последний должен извиниться перед семьей бывшего министра финансов республики Гагика Хачатряна. Суд признал наличие клеветы и оскорбления против Хачатрянов, указав на недопустимость фразы "мафиозная система".

"В частности, отсутствовала связь Хачатрянов с каким-либо уголовным делом, которое напрямую связано с созданием или руководством преступным сообществом или участием в преступном сообществе. В материалах дела также отсутствует информация по части коррупционного происхождения компании UCOM ", - гласит вердикт Апелляционного суда.

Суд также опроверг информацию о том, что Хачатряны якобы "руководили мафиозной системой, сколотив состояние в несколько сотен миллионов долларов". Суд обязал Пашиняна опровергнуть пост пресс-секретаря премьера Мане Геворкян в Фейсбуке от апреля 2020 г., в котором говорится об "управлении Гагиком Хачатряном и его сыновьями коррумпированной мафиозной системой, а также о незаконно нажитом состоянии".