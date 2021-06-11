Россельхознадзор одобрил поставки томатов и яблок из Азербайджана по железной дороге

Россельхознадзор разрешил с 15 июня поставки в Россию яблок и томатов из Азербайджана железнодорожными вагонами.

Решение было принято по итогам состоявшихся 10 и 11 июня переговоров между главой Россельхознадзора Сергеем Данквертом и руководителем Агентства продовольственной безопасности Азербайджана Гошгаром Тахмазли.

Ведомство разрешает такие поставки предприятиям, включенным в списки (31 производитель томатов и 24 производителя яблок).

Переход на контейнерные перевозки яблок и томатов из Азербайджана в Россию предусмотрен с 1 октября 2021 года.