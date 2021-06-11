Эрдоган: Турция и Азербайджан подпишут межгосударственное соглашение

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал подписание между Баку и Анкарой полномасштабного межгосударственного соглашения.

"После саммита НАТО мы поедем в Азербайджан, сначала в город Физули. После этого с моим братом (президентом Азербайджана) Ильхамом Алиевым поедем в Шушу, где подпишем соглашение между нашими странами", - сказал турецкий лидер, отметив, что это будет "полномасштабное соглашение между Турцией и Азербайджаном".

Ранее сообщалось, что Эрдоган совершит в Азербайджан рабочий визит 14 июня.