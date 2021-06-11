Непогода будет бушевать на Ставрополье в выходные

В Ставропольском крае объявлено экстренное предупреждение на 12 и 13 июня.

"Местами в Ставропольском крае 12 и 13 июня ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20 м/с, на реках края - подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок", - сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС по краю.

Могут случиться подтопления низинных частей местности, нарушение работы дренажных систем, ухудшение ситуации на автодорогах, повреждению линий связи и электропередачи, падение деревьев и рекламных щитов.