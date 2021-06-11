Уголок имени Резо Габриадзе появится в Национальной парламентской библиотеке Грузии

Уголок, посвященный творчеству выдающегося грузинского режиссера, сценариста и художника Резо Габриадзе, появится в тбилисской Национальной парламентской библиотеке, сообщил директор библиотеки Георгий Кекелидзе.

По его словом, открытие будет приурочено ко дню рождения мастера – 29 июня. "В 2021 году Резо Левановичу исполнилось бы 85 лет. В уголке имени Габриадзе будут размещены его архивные материалы и произведения. Этот уголок, уверен, будет жить вечно, как и творчество Габриадзе", - приводит слова Кекелидзе Sputnik Грузия.

Известный советский сценарист, автор и соавтор сценариев к фильмам Георгия Данелия "Мимино" и "Не горюй!" Резо Габриадзе ушел из жизни в Тбилиси 6 июня.