Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с Днем России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского лидера с Днем России.

"Сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь народ дружественной России с государственным праздником – Днем России. Российская Федерация прошла большой путь и достигла значительных успехов в деле государственного строительства, устойчивого социально-экономического развития и модернизации всех сфер общественной жизни. Сегодня Ваша страна является авторитетным участником мировых процессов, решая важные задачи по противодействию актуальным вызовам и угрозам, и внося весомый вклад в поддержание глобального и регионального мира и безопасности", - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте азербайджанского лидера.

Далее президент Азербайджана указал, что страны успешно выстраивают двусторонние отношения на прочной основе традиционных уз дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Также отмечено, что стороны ведут конструктивный двусторонний диалог и плодотворное сотрудничество двух стран по самому широкому спектру вопросов.

"Высоко ценим посреднические усилия Российской Федерации в достижении и реализации трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Убежден, что азербайджано-российское стратегическое партнерство и многоплановое взаимодействие будут и далее эффективно развиваться и углубляться, наполняясь новым содержанием, на благо наших народов и стран, во имя обеспечения стабильности, сотрудничества и прогресса в регионе", - говорится в поздравительном послании.

В заключение азербайджанский лидер пожелал российскому коллеге "крепкого здоровья, счастья и успехов, a всем россиянам – благополучия и процветания".