Израиль первым в мире запретил продажу меховых изделий

В Израиле на государственном уровне запретили продажу изделий из натурального меха. Такой запрет введен впервые в мире.

"Меховая индустрия является причиной гибели сотен миллионов животных во всем мире и приносит неописуемую жестокость и страдания", - заявила подписавшая закон министр защиты окружающей среды Израиля Гила Гимлиэль, передает The Jerusalem Post.

Запрет на продажу меха вступит в силу через полгода, в декабре 2021 года. Населению разрешено использовать натуральный мех в научных и образовательных целях, а также в религиозных обрядах.