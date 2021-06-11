Путин подписал закон о бесплатной газификации населения

Президент Владимир Путин подписал закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на транспортировку газа, документ размещен на портале правовой информации.

В соответствии с законом, доведение газа до участка может проводиться без привлечения средств граждан, а источником финансирования газификации становится прежде всего инвестиционная надбавка ГРО (газораспределительная организация).

Согласно документу, единым оператором газификации является собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть "Газпром" и его компании.